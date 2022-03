REET LINNA | Pruntis huuled, peenike talje — kuidas nad küll üldse vanemaks ei jää? 

Eks me ole näinud ka neid ebaloomulikult pruntis huulte või sentimeetriste ripsmetega artiste ja suurilmadaame. Kuulsaimat Vene staari, 72aastast Alla Pugatšovat on ilmselt kõikvõimalikest kehaosadest nii osavalt tuunitud, et ta näeb kogu aeg ühesugune noor välja. Mitte üks raas ei muutu! Tal muidugi kaalukas põhjus ka seda teha, sest noor mees ju kõrval.