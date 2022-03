JULGE KANNAPÖÖRE! Juristitööst loobunud Evi hakkas meditsiiniõeks: „Vahet pole, kui suur on vanusenumber. Kõik on tahtmises kinni.“ 

Evi ütleb, et kui on midagi, mis pakub huvi, tasub seda õppida juba kas või selleks, et end igapäevarutiinist välja lülitada. „Kunagi ei tea, millal tekib sellisest hobist tunne, et nüüd tahangi hoopis sellega tegeleda. See on kõige lihtsam viis vahetada karjääri,“ räägib Evi. Tema enda elus just nõndamoodi juhtuski. Just nimelt juhtus, sest ette ei olnud ta elukutsevahetust plaaninud.