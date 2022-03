PRUUT TUNDUVALT VANEM KUI PEIG! "Iga mutt võib saavutada ükskõik mida, kui ta ise sellesse usub." 

ARMASTUS EI KÜSI VANUST: Tänapäeval pole midagi harukordset selles, kui naisel on oma mehest aastaid üksjagu enam. Foto: Vida Press

„Minu elukaaslane on sama vana kui mu vanim tütar, mul on temaga 16 aastat vanusevahet, kuid see ei loe absoluutselt. Armastusel pole vanust!“ ütleb omanimeliste ilukliinikute omanik Marju Karin. Seni harjumuspärane seaduspära abiellujate vanuses – mees olgu ikka vanem kui naine – on tasapisi muutumas. 2020. aastal sõlmiti Eestis üle tuhande abielu, kus pruut oli peigmehest vanem.