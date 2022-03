KARM TÕDE: ilusamad inimesed on tervemad! 

Daily Maili teatel leidsid Texase Kristliku Ülikooli spetsialistid vereanalüüse uurides, et jooned, mida tavaliselt seostatakse atraktiivsusega - sümmeetriline nägu ja säravad silmad - võivad anda märku keha võimekusest nakkustega võidelda. Teadlased usuvad, et alateadlikult tunneme tõmmet ilusate inimeste poole, sest meie aju on timmitud otsima hea tervisega partnerit.