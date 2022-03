Varajane menopaus suurendab dementsuse riski 

Tavaliselt algab naistel menopaus 50-51 aasta vanuses. Hiljutisel USA konverentsil esitletud uurimisandmed annavad alust arvata, et ülivarajase menopausiga suureneb dementsuse tekke oht. Ilmnes, et naistel, keda menopaus tabas enne 40. eluaastat, on 35% suurem tõenäosus saada hilisemas elus Alzheimeri tõve või mõne muu dementsuse liigi diagnoos. Seletuseks peavad teadlased menopausiga kaasnevat östrogeenitaseme langust, vahendab veebikülg News Medical.