„MÕTTEKOHT“ | Nõustaja: "Viha on üks juhivamaid emotsioone meie elus, mida me sageli ei märka" 

Viha torkab Kairiti sõnul viimasel ajal rohkem silma, sest inimesed on hakanud rohkem rääkima oma vaimsest tervisest ning oma vajadustest. Nõustaja lausub, et see on üks juhivamaid emotsioone meie elus, mida me sageli ei märka, kuid mis annab märku, et meie tundeid ja väärtuseid on riivatud.