ILUSOOVITUS | Teeme käed kevadeks korda! Kuidas leida endale sobiv küünekuju ja millised lakitoonid teevad kätele komplimendi? 

Öeldakse, et käed reedavad vanuse. „Selleks on ka tegelik põhjus: käenahal puuduvad rasunäärmed, mis hoiaksid naha niisutatud, elastse ja nooruslikuna,“ selgitab Kerttu ja rõhutab, et just seepärast ongi äärmiselt oluline käte eest hoolt kanda.