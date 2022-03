Näituse „Klaasimeistrid“ kuraator Anne Ruussaar: enim tõmbavad külastajaid Tarbeklaasi ja Lorupi vitriinid 

„Mul oli kodus täpselt samasugune!“ kostab näitusesaalis hüüatusi. Anne sõnul nauditakse äratundmise rõõmu siin väga. Tõesti, vaasid-kausid-klaasid-kannud ja vaagnad, mida omal ajal kõigil kodus leidus, tekitavad muuseumivitriinis nähtuna elevust. Rääkimata imestusest, et neil on ka nimed. Saan teada, et vaagnat, millelt vanaema hapukoore ja sibularõngastega heeringat serveeris, tuntakse nimega Atland. Teab kust majapidamisse sugenenud kommikaussi oleksin võinud kutsuda Mariks, kui oleksin teadnud ... Nimesid küll vitriinidest ei leia, pabergiid küsi kassast kaasa.