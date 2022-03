VENE RÜNNAKUOBJEKT NR 2: Ukraina esileedi Olena Zelenska aitas koomikul saada kangelaseks 

Ukraina esileedi Olena on abikaasa Volodõmõr Zelenskõi kõige kindlam toetaja. Olena jäi koos lastega mehe kõrvale Kiievisse ka pärast Venemaa sissetungi. Oht on aga vägagi reaalne: Zelenskõi on tunnistanud, et tema pere on otsese rünnaku all – tema esimesena, naine ja lapsed teisena.