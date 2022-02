MIS ASI ON MIKROKOHTING? Kuidas hoida kirge lõõmamas, kui kiire elutempo kipub suhet välja suretama 

Foto: Katerina Holmes / Pexels

Töö, sõprade ja muude hobide kõrvalt leiame me harva aega, et oma partneriga päriselt koos olla. Et suhe seetõttu karile ei jookseks, on suhtemaailmas populaarseks saanud mikrokohtingud. Mis need on, räägib suhteekspert Louise Rumball.