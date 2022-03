AVESTA | Müstilised õpetused igaks päevaks 

Noorkuu ajal hakkad tasapisi tundma jõu juurdevoolu ja muutud tugevamaks. See on energia kogumise aeg ja seetõttu pole vaja liigselt rahmeldada, kuid mõõdukas füüsiline koormus on teretulnud. Hästi mõjub kõik, mis keha tugevdab ja toetab. Õige aeg mõelda oma välimusele, eluviisidele ja harjumustele ning muuta neid vastavalt soovile. Kaaluvähendamine on aktiivne teema. Ära püstita endale liiga suuri eesmärke vaid jää realistiks. Kui saavutad enam, siis on see väga hea, aga kui vähem, siis on ka eneses pettumine väiksem.