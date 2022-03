Jaagup Kreem: "Neist, kes ründavad mu peret, saavad mu verivaenlased. Nende jaoks mu südames andestust ei jätku." 

Jaagupi (48) hoogsat kõnnakut on ilmselt raske järele teha. Ainult temale iseloomulikult võtab ta kuidagi pikki samme, mis kiiresti edasi viivad, aga sellest õhkub ka asjalikkust ja tunnet, et aja raiskamist ta ei salli. Ta on just tulnud koosolekult, milles vaeti Saku suurhalli suurkontserdi üksikasju. Tõtt-öelda peegeldub muusiku näolt veidi väsimust ja hääl on pisut kähe.