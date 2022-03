Lugejakiri | Vastutustundetu käitumine: koroonapositiivne käis haigena poes, apteegis ja isegi perele kiirtoitu ostmas 

„Mu sugulane haigestus koroonaviirusesse, aga pidas end nii kõvaks meheks, et käis haigena veel apteegis ja toidupoes. Isegi kiirtoitu ostis veel perele koju, kuigi samal õhtul tõusis palavik, mis viis ka meeleolu ja enesetunde alla. Aga isegi siis ei näinud ta, et ta midagi päeval valesti oleks teinud. Tema tahtis, tal oli vaja! No nii ei saagi sellele viirusele piiri peale panna, kui haiged mööda ilma käivad ja levitavad,“ kirjutab Mirjam.