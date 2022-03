Lugejakiri | Sõjahirmus vanaisa tahab müüa perekonnale armsa maamaja, et aidata ukrainlasi

Palanca-Majakõ piiripunkt. Ukraina sõjapõgenikud. Foto: Robin Roots

Lapselaps on mures vanaisa pärast, kes sõjahirmus valmis loobuma lapsepõlvekodust. Vanaisa tahab teha kõik, et hoida sõda kodumaast eemale. Vana mees usub, et päranduse jätmine sõdivatele ukrainlastele võiks olla abiks.