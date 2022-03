Lugejakiri | Naine tahab, et eks oma korteri nende ühise lapse nimele kirjutaks 

Keys with house shaped cardboard Foto: Yann Song Tang

Suhted kärgperedes on enamasti alati keerulised. Naise vankumatu eesmärk on jõuda selleni, et ta endine mees oma varad kõik ühise lapse nimele kirjutaks. Naine pelgab, et mees loob uue pere, mis jätab nende järglase pärandusest ilma.