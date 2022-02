„MÕTTEKOHT“ | Pereterapeut: „Armumine on organismile väga suur koorem, alles pärast selle hääbumist saame armastust ehitada“ 

„Armumine peabki vaibuma, sest armumine on organismile väga suur koorem. Selle ajal on pulss laes ja vererõhk kõrge – nii pole ju võimalik pikalt elada, süda ei pea vastu,“ selgitab ta, et pärast armumist tekib nii-öelda normaalne elu tagasi. Aga hea uudis on see, et pikaajalises suhtes on võimalik armumist taas tekitada, luues selleks sobilikke tingimusi, võttes selleks ekstra aega.