OSKA KÜSIDA HEAD SEKSI | Kuidas esitada oma soove voodis nii, et kõik ihaldatu kätte saada 

Naistele on läbi ajaloo õpetatud, et enda arvamuse avaldamine on vale ja pigem peaks sellest igal võimalusel hoiduma. Selle kõige juurde käib paraku ka seks ja enda soovide väljendamine. Ka see on naiste puhul nö keelatud olnud, sest miks muidu on enamus naiste vastu suunatud solvangud seksuaalse alatooniga. Kui kõik see kokku panna, siis pole ime, et naine ei julge rääkida oma partnerile, mida ta päriselt voodis tahab, vahendab Everygirl.