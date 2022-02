MAAGILINE 22.02.2022 | Kas eriline kuupäev tagab ka pika ja pilvitu kooselu? Asja vaagivad statistikud ja numeroloogia 

Tänavu ehk aastal 2022 on mitmed maagilised kuupäevad sattunud veebruarisse. Kui varasematel aastatel olid populaarsed just need päevad, mis oli sama numbriga nagu aasta lõpp, siis tänavuse veebruari teeb eriliseks see, et pulmakuupäev saab koosneda ainult kahest ja nullist, nagu 02.02.2022 (kolmapäev) ning 22.02.2022 (teisipäev). Täpne statistika neil päevil sõlmitavate abielude kohta hetkel veel puudub, kuid võib olla üsna kindel, et neil kahel päeval registreeritakse kordades rohkem kooseluliite kui mõnel teisel päeval veebruaris, kirjutab statistikaameti analüütik Henry Lass.