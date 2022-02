Võikalt halastamatu, teravmeelne, ohtlik, kaval - just selline oli esimene naissoost Hiina keiser Wu Zetian 

Võikalt halastamatu, teravmeelne, ohtlik, kaval – need on vaid mõned kujundlikud kirjeldused iseloomustamaks Hiina esimest naiskeisrit Wu Zetiani. Tema võimule saamist takistasid pealtnäha ületamatud raskused, kuid imekaunis Wu suutis need ületada ja sai üheks mõjukamaks naiseks Hiina ajaloos. Ühtlasi sai temast riigis esimene ja ainus naine, kes võttis endale keisritiitli. Kuigi kauges minevikus püüti verejanulise iluduse nime ja saavutusi ajaloo annaalidest kustutada, räägitakse temast siiani.