Eesti vanim tegevõpetaja, 84aastane Sirje Kuurberg: kohtun siiani igal aastal oma esimese klassiga – need mehed ja naised on täna 70aastased 

Jüri gümnaasiumi kultuuriloo õpetajaga kohtudes jalutab ta parajasti kodualevikus ning räägib ja samal ajal kuulab lugusid kohalikust ajaloost. See on tavapärane vaatepilt. „Õpilased tulevad mul krõbinal sabas, sest neid huvitab väga kodukandis juhtunu.“ Staažikas pedagoog hoiab kaarti näpu vahel ja tema juhendamisel tallatakse läbi ümbruskonna teeradu. 75 minutit kestva tunni jooksul tehakse korralikku tempot, sest Sirje on harjunud iga päev kõndima mitmeid kilomeetreid. „Olen palju suusatanud ja armastan seda, aga kodu teeotsast ei pääse suuskadega välja. Siis käingi.“