Lugejakiri | Pensionär toetusest Ukrainale: loobun võileibadest ja söön kartulikoori, aga Ukrainat peab toetama! 

„Mind üllatab, et osad eestlased peavad väiklaseks suhtumist, et Venemaa ja Valgevene toodete korjamine lettidelt toimub. Õhku visatakse küsimusi, et miks toitu raisata. Ei raisata, sest poed annavad selle toidupangale. Või miks me siis gaasi nö ei heida lihtsalt üle parda, vaid tahame ikka edasi neilt osta. No arusaamatu, kuidas osad inimesed ei mõista, et ka kõige väiksem protest on protest. Ja praegu peame me väga näitama oma suhtumist Venemaale ja tema liitlastele. Nad peavad mõistma, et iga inimene meist mõistab nende alustatud sõja hukka! Siin ei ole taganemiseks meile jäetud mingit ruumi! Peame minema kasvõi peensusteni,“ leiab Madli.