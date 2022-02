PEIDETUD TRIKOLOORID | Ennu vanaema lipp ootas oma aega lakka soojustuseks pandud saepuru- ja liivakihi sees 

Õigupoolest teab Enn (59) nüüd, et vanaema Julie Kivila peitis sinimustvalge Võiperes asunud talu lakka soojustuseks pandud saepuru- ja liivakihi sisse. Lipp oli mälestus Julie isast, Hans Ounmannist, kes sai trikoloori kingituseks, kui lõpetas tegevuse Aaspere vallavanemana. See on õmmeldud ajavahemikus 1920–1922, täpset aega Enn ei tea. Küll aga lisab uhkusega, et karedavõitu kalevist käsitsi õmmeldud lipp on nüüd sada aastat vana.