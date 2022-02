Kas mehel on tõesti suurem õigus orgasmi saada kui naisel? 

Ajakirjas Social Psychological and Personality Science ilmunud uurimuse juhtautor Verena Klein seletas Huffington Postile, et üldsus ei näe meeste ja naiste vahelises orgasmilõhes midagi imelikku. Seda peetakse kaasasündinud, bioloogiliselt määratud vaheks. Kuid Klein toonitab: mõistmaks soolist ebavõrdsust seksuaalsetes naudingutes, tuleb mõista ühiskondlikku konteksti. Meeste privileegitud seisund kajastub ka nende voodielus: üldlevinud arvamuse kohaselt on meestel suurem õigus orgasmile ja seksuaalnaudingule kui naistel. Seda arvamust jagavad mehed ja naised.