„USSIKEELED“ | Kanye Westi käitumine Kim Kardasianiga on tuttav igaühele, kes pidanud üle elama vägivaldse suhte lõpetamise 

Mingil määral on see kurb klassika – üks pooltest keeldub uskumast, et suhe on läbi ja kasutab oma kunagise tagasisurvestamiseks kõike, alates veokastitäiest lilledest kuni eksi asjasse üldse mittepuutuva uue kaaslase ähvardusteni. Kõike muidugi surematu armastuse ja „ma tahan vaid oma peret päästa“ egiidi all.