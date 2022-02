„TINDER SWINDLER“ EESTIS? Nende nippidega hoiad eemale kõik armsad petturid 

Foto: Olya Kobruseva / Pexels

Netflixis populaarseks saanud dokumentaalfilm „The Tinder Swindler” on praegu üks vaadatumaid. Kuigi võib tunduda, et Eestis niisuguste petturite otsa ei langeta, siis ei ole see ka meile eriti märkimisväärne, kui tutvumisäppide kaudu raha välja petetakse, kirjutas Citadele pank pressiteates.