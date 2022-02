Seks kummitusega?! „Hingeline, ilus ja ebamaine. Midagi, mida füüsilise lähedusega võrrelda pole isegi kohane!“ 

SUHE VAIMUGA! Esoteerikud peavad sääraseid suhteid täiesti võimalikeks. Kõik neid aga kindlasti ei koge. Pigem kleebivad vaimolendid end külge just teatud tüüpi naistele: üksikud, palju kogenud ja tundlikud. Foto: Ulrich Allgaier / Alamy

Sellest, et vaimud end elavatele ilmutavad, on räägitud palju. Pisut vähem aga sellest, et kummitustel on teinekord kombeks vargsi pugeda ka üksikute naiste vooditesse, pakkudes kirjeldamatut seksuaalkogemust, kus akti kui niisugust ei toimugi. Ometi on tunne ehtne ja päris! „Hingeline, ilus ja ebamaine. Midagi, mida füüsilise lähedusega võrrelda pole isegi kohane!“ kirjeldavad kummitusliku naudingu osaliseks saanud eevatütred oma kogemust. On see hea fantaasia vili või rändavad hinged tõesti ringi, otsides ja pakkudes elavate sängis rahuldust?