VÄGIVALLAST VÄLJA! Kogemusnõustaja Merli Kaunissaar: ohver võib seitse korda põrgusse tagasi tõmmatud saada. Loeb aga see, et ta viimaks on nii tugev, et lahkuda

Foto: Stanislav Moshkov

„Ma olen üksi.“ – „Keegi ei aita mind enam.“ – „Nii jubedalt häbi on.“ Need on vaid osa hävitavatest tundmustest, mis valdavad vägivaldsesse suhtesse sattunud inimest ning võivad aheldada ta kurja juure külge. Hirm on reaalne, sest sageli on agressor teinud endast kõik, et ohver ei oskaks ega julgeks abi otsida. Kuid abi ON olemas. Eesti üks tuntumaid lähisuhtevägivalla kogemusnõustajaid Merli Kaunissaar aitab ohvritel astuda just selle esimese sammu põrgust välja. Isegi kui seda tuleb astuda seitse korda – mis on keskmine halvast suhtest loobumise katsete arv enne õnnestumist.