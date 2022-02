KONTROLLI, EGA SA ENDALE VALETA | Ekspert annab nõu, kuidas aru saada oma vaimsetest pimekohtadest, mis ei lase sul edu saavutada 

Frederique Murphy, kes on mõtteviisi strateeg ja raamatu „Lead Beyond The Edge: The Bold Path to Extraordinary Results“ autor, räägib Daily Mailile, et igal inimesel on olemas vaimsed pimekohad. Need sünnivad, kui me ei ole enda suhtes piisavalt ausad ja ei teadusta endale konkreetseid vigu oma isiksuses ja käitumises. Ta lisab, et need võivad olla inimese heaolule sama ohtlikud kui autojuhile on pimekohad liikluses.