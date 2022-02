Mihkel Kärmas: „Mu käest on küsitud, et oled ju ainult kolmapäeviti telekas, mida sa muidu teed?“

Maailmaparandaja: „Pole mingit tolku, kui me üheskoos nutaksime. Meist on kasu, kui saame oma saatega reaalselt kedagi aidata,“ paneb Mihkel sõnadesse selle, miks ta juba mitukümmend aastat järjest nädalast nädalasse „Pealtnägijat“ teeb.

Värvikad elukunstnikud, jahmatavad avastused ja pöörased lood elust enesest on need, mille pealtnägijateks on eestlased olnud juba üle 20 aasta. Mihkel Kärmas võrdleb oma tööd tippspordiga ja on elu parimas vormis.