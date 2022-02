„USSIKEELED“ | KÕIKE HALBA SÕPRADEST: kelle sõbranna lõi mehe üle? Kes ja miks sattus ootamatult kamraadi boikoti alla? 

Kuid ega siis me ainult halvast räägi. Me pajatame ka sõprusest kui teatud ajastuste märgist meie elus. Ja et hea sõber suudab ja tahab sinu võnkumistega kaasa loogelda. Neile kuulub meie armastus, mõistmine ja palve – isegi, kui me pole ammu helistanud ega kokku saanud, südames on nad ikka täpselt kõrval olemas.