GALERII | 26 mütsi kudumise ideed igaks aastaajaks 

Käsi püsti, kes nõustub, et kunagi pole liiga palju ideid mütsi kudumiseks. Vaatasime läbi kogu Käsitöö arhiivi ja anname peakatetest põhjaliku ülevaate. Pane tähele, et mitme mütsi juurde on kootud või heegeldatud ka komplekti kuuluv sall.