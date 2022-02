AVESTA 17.02 - 23.02 | Mida süüa, mida selga panna? Praktilised õpetused igaks päevaks 

Kuu kaotab taevavõlvil päevhaaval oma ümarust ja koos tema kahanemisega kahaneb tasapisi ka inimese füüsiline energia. See aeg sobib oma ettevõtmistele viimase lihvi andmiseks, asjade lõpetamiseks, kärpimiseks ja loobumiseks. Võid tunda soovi palju üksi olla, mediteerida või tegeleda enda hingemaailmaga. See ongi hea aeg mõtiskleda asjade kulgemise üle, neid kaaluda ja analüüsida, kuid ole seejuures nagu kõrvaltvaataja: ära too mängu emotsioone. Kui oled millestki iganenust või ebavajalikust loobunud või vabanenud, siis võid tunda energiatulva.