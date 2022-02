„MÕTTEKOHT“ | Meeleoluhäirega kimpus: "Enne diagnoosi saamist käisin ringi nagu liikuv surm" 

Kõige hullem enne bipolaarse meeleoluhäire diagnoosi saamist oli Kermo jaoks see, et ta sai aru, et midagi on lahti, ent mis, sellest polnud aimugi. „Ma olin lõpuks väsinud ja söömata, kaalusin alla 70 kilo, nägin välja nagu liikuv surm,“ meenutab ta. Diagnoosi ning adekvaatse abi saamine aitas tal elu aga taas rööbastesse saada.