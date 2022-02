See on koht, kus sinu une eest hoolitsetakse… 

Unetuse põhjused võivad olla erinevad. Esiteks välistame kohe füüsilise või vaimse tervisega seotud tegurid. Sel juhul pead konsulteerima arstiga, kes määrab teile õige ravi. Kuid on selline unehäirete tegur, millega on täiesti võimalik iseseisvalt toime tulla. Ja need on kvaliteetsed voodimadratsid.

Ööpuhkuse koht peaks olema eriline. Siis ei naase teie juurde mitte ainult uni, vaid ka hea tuju ja rõõmsameelsus, aga ka õnn ja edu. Kõik see on seotud tervislike eluviisidega ja tervislik eluviis sõltub otseselt heast unest! Selle peale tulid ka Askona firma asutajad. Nende missioon on muuta inimene õnnelikuks ja terveks, andes jõudu ja energiat oma unistuste elluviimiseks. Nad loovad midagi, ilma milleta on võimatu ette kujutada head und. Ja need on voodimadratsid.

Askona madratsid toodetakse ainulaadsel automatiseeritud konveierliinil. Täitematerjalid ostetakse juhtivatelt tootjatelt. Valik on üsna lai, nii et saad valida madratsi, millel on just sinul võimalikult mugav olla. Kõigile on individuaalne lähenemine! Võib-olla sobib sulle pehme või hoopis jäigem mudel? Proovi valikuprotsessis oma keha kuulata. Selleks tuleks enne ostmist madratsil veidi pikali olla.

Kui soovid taastada hea une ja säilitada seda kogu elu, muutudes samal ajal õnnelikumaks ja edukamaks, siis peaksid kindlasti tutvuma tervisliku une vabriku Askona toodetega. Nüüd saab seda teha ka Eestis! Ootame sind Tallinnas Viru Keskuse kaubanduskeskuses!