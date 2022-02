LUGU SÕPRUSEST | Ave Nahkur ja Pille Vint: haakusime omavahel minutiga 

Pille: Meie sõprus algas neli aastat tagasi. Mul on La Gomera saarel peresõber, kes külla kutsus, ja kuna mina tavaliselt ei-vastuseid ei anna, siis läksingi. Seal me Avega tuttavaks saimegi. Kui mõnel ongi ainult üks-kaks sõpra, siis Avel on palju häid sõpru. Ma arvan, et olen üks neist.