LUGU SÕPRUSEST | Anu Saagim sõbranna Reet Härmatist: kui teda poleks, oleks mu elus palju vähem naeru ja lõbu 

Anu: On asjalikke ja vaoshoitud jumestuskunstnikke nagu Reeda õde Loore, keda tundsin veelgi varem. Aga tema ei lobise nii palju. Reet on tema täielik vastand – täielik lobamokk! Teeb tööd küll pisut kauem, aga juttu jagub nii, et kõik maailma asjad saab läbi arutatud. Meikar teeb mulle ühtlasi ka ajupesu ja see sobis rohkem.