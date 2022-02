ILUNÕU | Uuri pudelit! Need koostisosad teevad parfüümi seksikaks ja annavad sellele suisa võrgutava toime 

Lõhnamaailm on lõputult kirju. Kui otsid enda jaoks seda kõige sensuaalsemat, tee esmalt selgeks, mida see sinu jaoks tähendab. Midagi magusat ja suussulavat? Või hoopis julget ja vürtsikat? „Seksikalt mõjuvatest parfüümidest leiame sageli muskust ja ambranoote,“ teab Sirowa parfüümiekspert Helen Merila. „Näiteks Vana-Kreekas usuti, et igal jumalal on oma lõhn. Ja armastusejumalanna Aphroditele omaseks peeti just ambralõhna.“