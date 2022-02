ROMANTILIST VALENTINIPÄEVA! | Kohtinguportaalides eluarmastust otsiv 52aastane Helle on kindel: igaühe jaoks on kuskil keegi, tuleb ta vaid üles leida! 

Kui kolm last oli täiskasvanuks kasvatatud, otsustas Helle (52) oma mehe ja laste isaga erinevat teed minna. Lahkuminek oli sõbralik, mõlemad said aru, et see oli ainuõige otsus. Sõbrannad Hellet pikalt nukrutsema ei jätnud. Võtsid hoopis telefoni kätte, tegid talle Facebooki Datingusse konto ja kinnitasid, et kohe läheb elu rõõmsaks. Helle töötab haiglas hooldajana, seetõttu on tema töögraafik muutuv ja öövahetusi sisaldav. Nii tunduski internetis tutvuste sobitamine igati hea mõte.