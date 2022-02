Martin Algus: "Ema surm oli mulle kõige suurem õppetund temalt." 

See oli 2014. aastal, kui Martini ema Aino sai teada, et tal on vähk. „Haiglas öeldi, et kõik saab korda. Tehti ravikava ja ravi kestis natukene üle aasta. Ema tundis, et saigi terveks, et võibki uuesti ilma hirmuta elada,“ meenutab Martin.