LAHE AMET | Põnevaid kaabusid meisterdav Karola Zilmer: „Suhtun neisse nagu kunstiteostesse.“ 

Karola (28) on erialalt jumestuskunstnik, kuid just kaabusid, mitte kübaraid, on ta eluaeg kanda armastanud. Ent alati pidi naine kaabude soetamiseks midagi ekstra ette võtma ainult sel lihtsal põhjusel, et neid polnud eriti kusagilt saada. Jah, vahel seisid mõnes kiirmoepoes mustad kaabud reas, aga neid hoopis teistsuguseid, isikupäraseid ja just sirge äärega – otsi või tikutulega taga.