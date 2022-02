MAIRE AUNASTE | Ta on üle 20 aasta pime, elab üksi ja ütleb ikkagi saatusele aitäh. Kuidas vaadata elule otsa südamega?

Ma ei mäleta, et keegi Eesti poliitikutest oleks oma erakonna eesmärkide hulka sättinud sellise mõiste nagu õnn. Tavaliselt räägitakse plaane pidades ikka edust, heaolust, tervisest ja seda nii riigi kui inimese seisukohalt. Nüüd aga ütles Jevgeni Ossinosvki sotside lähitulevikku silmas pidades sulaselges eesti keeles, et tegutseda tuleks nii, et inimesed oleksid õnnelikud. Või õnnelikumad.