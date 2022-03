SEINAKELL, MIS TULI TAGASI | Põlvamaal võib näha üht väga erilist ajanäitajat  

Kadri Ugur ja tema vanaisa kell, mis on valmistatud 85 aastat tagasi. Foto: Aldo Luud

Põlvamaal elava Kadri Uguri (55) kodus loeb tunde ja minuteid väga eriline ajanäitaja. See on poolautomaatne seinakell, mis on valmistatud 1937. aastal Saksamaal Junghansu tehases.