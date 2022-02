„USSIKEELED“ | LENNUVÕIMEST MEHEGA: kas naine saaks paremini hakkama hoopiski üksi? Ja mida me arvame mutistumisest? 

Loeme ette lugejakirja, kus keskealine kuulaja mainib, et on avastanud: ilma suhteta on ta oma elus märksa lennuvõimelisem. Keit joonib selle rasvaselt alla. Mida aga arvab Manona, kes on viimased 26 aastat ainult ühest abielust teise jooksnud?