Eesti naiste lahkuminekulood: peika jäi vahele poissmeesteõhtuga, mis osutus tema enda omaks! 

Foto: Liza Summer/Pexels

Mõnikord ei suuda me emotsionaalsetes olukordades just kõige tasakaalukamalt käituda ja mis oleks valusam ja segasem olukord kui lahkuminek? Näituse „Murtud südamed“ raames koguti kokku täiesti tavaliste eestlaste lahkuminekulood, et aidata lahti lasta minevikust ja avada taas haiget saanud hinged.