Situationship – moodne suvasuhe, kus napib armastust 

Kõige levinum suhtetüüp tänapäeva noorte seas on situationship, mis tähendab paari, kellel võivad küll teineteise suhtes olla romantilised tunded, kuid tegemist on ainult seksi, mitte suhtega. Situationship'is ehk suvasuhtes olevaid noori esitles juba 2011. aastal vanameister Ivan Reitman filmis „Võtaks vabalt“. Filmi peategelased Adam (Ashton Kutcher) ja Emma (Natalie Portman) olid olnud sõbrad juba aastaid, kui ühel hommikul algas nende kahe vahel täiesti ootamatult tormiline suhe. Nad rahuldusid küll algselt vaid seksiga, kuid mõistsid peatselt, et sooviksid midagi enamat. Film lõppes mõlema armumisega ning režissöör ennustas, et nad elavad koos õnnelikult kuni surmani. Paraku pole reaalsus peaaegu kunagi selline nagu filmides.