Tiia Järvpõld: „Kui ma poleks oma elus kukkunud, ei teaks ma, mis on õnn“ 

Tiia kodus Kaagveres kolmanda korruse korteris kõnnib mustakarvaline kass Pätu elegantsel sammul mööda tuba, riivates sabaga kapi najal püsti olevat maali, millel punase kleidiga naine istub kuuvalguse vihus pargipingil. See õrn olevus Tiia varvaste all äsja valminud maalil „Valguselaps“ meenutab väga teda ennast – talle on alati meeldinud kanda kauneid naiselikke riideid ja valgusvihus on ta olnud suurema osa oma elust. Nii meedia rambivalguses kui ka kaitseingli hoidva silma all.