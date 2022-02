LUGEMISSOOVITUS | Muhe loodushariduslik teos nii suurtele kui ka väikestele 

Indrek Rohtmetsa raamatus „Üks rott läks rändama“ saab maailma avastada rändroti Krõssu taktikepi järgi. Krõssu rändab läbi erinevates maailmajagudes asuvate kõrbete, savannide, metsade ja mererandade ning tutvustab oma teekonnale jäävaid taimi, putukaid, linde ja loomi.

Raamatus on eri piirkondade kaudu esitletud peatükid illustreeritud pilkupüüdvate fotodega. Suurem osa neist on autori enda klõpsatud ehk ilmselgelt on raamatus kirjeldatu esmalt iseendale erinevate seikluste käigus niiöelda puust ja punaseks selgeks tehtud. Oskus teaduspõhist infot ladusalt ja kõigile arusaadavalt kirja panna on väärtus omaette. Iga peatüki lõpus on kirjeldatud looma, taime, putuka või linnu kohta ka mõni nutikas või muhelemapanev küsimus mälumängusõpradele.

Kuigi ülesehituselt võib tunduda, et tegu on ülevaatliku entsoklüpeediaga, siis seda see teos siiski pole. Ent loodus- ja ka mõneti ka reisiraamatute maailma vägagi nägusat ja kvaliteetset täiendust pakub „Üks rott läks rändama“ kindlasti.