PÄIKESETÕUSU-SEKS: uuringud näitavad, et hommikune armatsemine on kõige parem

Foto: Pavel Danilyuk/Pexels

Keegi ei vaidle vastu, et hommiku üks parimaid osi on kuum tass kohvi, kuid miks mitte üks kuum ja paljas keha? Healthline.com toob välja üheksa erinevat põhjust, miks just hommikune seks on kõige parem.