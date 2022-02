SPETSIALIST ANNAB NÕU: kuidas seljatada seksijärgset nukrust? 

Pole põhjust muretseda, märgib Iltalehti. Tegu võib olla ilminguga, mida kutsutakse seksijärgseks düsfooriaks. Sel puhul tunneb inimene muidu täiesti meeldiva seksuaalvahekorra järel ootamatut tujulangust, mis võib kaasa tuua koguni pisarad. Eri küsitluste järgi on see tunne vallanud elu jooksul vähemalt korra 30-50% vastanuist. Esialgu pole ühest seletust leitud, kuid 2015. aasta uurimuses nenditi, et tavaliselt tabab selline tunne õrnahingelisemaid inimesi. Intiimvahekorra ajal on tuntud nii suurt lähedust, et partnerist eemaldumine seksi järel on otsekui lahkuminek. Soome seksuaalterapeut Johanna Aapakallio lisab, et tõsiusklikust perest pärit inimestel võib vahekorrajärgset ahastust põhjustada häbitunne.