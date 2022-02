„MÕTTEKOHT“ | Marilyn Jurman sai ATH diagnoosi täiskasvanuna: „Olen eluaeg tundnud, et minuga on midagi viltu“ 

„Mul on vaja, et keegi veel peale minu ütleks mulle, et ma pole hull,“ tunnistab näitleja ja psühholoogiatudeng Marilyn Jurman värskes Naistelehe podcastis Mõttekoht, et ATH diagnoosi saamine – olgugi et täiskasvanuna – tõi ta ellu viimaks rahu ja teadmise, et tal pole midagi viga. Lihtsalt tema aju on veidi teistsugune.